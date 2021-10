Brainport Eindhoven kan cyberaanval niet voorzien: 'Continue strijd'

Is een cyberaanval zoals die op VDL te voorkomen? Nee, zo weet ook directeur Paul van Nunen van Brainport. "Je hebt nooit garantie dat je niet wordt getroffen." Wél wordt er ingezet op de weerbaarheid van de Brainport-ondernemers, om het digitale spionnen, saboteurs en gijzelnemers zo moeilijk mogelijk te maken.

In de strijd tegen digitale spionage en sabotage riep Brainport Eindhoven in 2018 een Centrum Cyber Weerbaarheid in het leven. "Wij geven MKB-bedrijven voorlichting over het goed beveiligen van hun systemen", vertelt Van Nunen. "Dat doen we door trainingen te geven waarmee bedrijven een certificaat kunnen halen. De beveiliging van het bedrijf wordt getoetst door een onafhankelijke instantie en als deze niet goed blijkt, gaan we samen met het bedrijf stappen zetten om de beveiliging te verbeteren."

Brainport directeur Van Nunen ziet dat de strijd tegen cyberaanvallen nooit klaar is. "Je moet continu zorgen dat je beveiliging zo goed mogelijk is en dan ben je nog niet verzekert dat je geen slachtoffer wordt van een hack."

Van Nunen vervolgt: "We willen bedrijven niet op de vingers tikken als de beveiliging niet goed is, maar vooral helpen om het op orde te brengen. Dat kan beginnen met gesprekken met medewerkers over vreemde links, maar in latere stappen wordt ook naar beveiligingsprogramma's gekeken."

"De bedrijven in de hightechregio krijgen ook geregeld updates van de overheid over dreigingen van een cyberaanval", vertelt Van Nunen. "Ik weet verder niks over de cyberaanval bij VDL, maar zij zijn ook ingeschreven voor deze bedreigingsinformatie. Dat laat zien dat je zelfs dan niet verzekerd bent tegen cyberaanvallen."

