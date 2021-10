Frank kon pas na anderhalf uur het vliegtuig verlaten op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport zijn ook vrijdagavond nog de nodige problemen nadat dichte mist 's ochtends het vliegverkeer onmogelijk maakte. Zo moeten passagiers lang wachten voordat ze uit kunnen stappen. Een van hen was Frank, die om zes uur 's avonds landde, maar pas om halfacht het vliegtuig mocht verlaten.

"Het lijkt er niet op dat ik op korte termijn ergens naartoe ga", zegt Frank vrijdagavond rond zeven uur tegen Omroep Brabant. Zijn vliegtuig landde rond zes uur 's avonds.

"Op een gegeven moment liet de piloot over de intercom horen dat er in totaal drie vliegtuigen waren voor wie dat geldt." Ook zei hij dat hij weinig tot geen informatie krijgt over wanneer de passagiers kunnen uitstappen.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport waren er geen vliegtuigen meer waarvan de passagiers moesten wachten met uitstappen. Toch bleek uit foto's van Frank, berichten van andere passagiers op Twitter en informatie op Flightradar iets anders. Uiteindelijk kon Frank om halfacht het toestel verlaten.

Hinder

Vanwege de verstoring door de mist zullen waarschijnlijk meer vertraagde vluchten landen tussen elf en twaalf uur vrijdagavond. Dit kan voor extra hinder zorgen in de omgeving.

Veel andere passagiers hebben last van de chaotische situatie op Eindhoven Airport, blijkt uit berichten op sociale media.