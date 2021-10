Brand in huis in Helmond, brandweer haalt jonge hond uit huis

10.56

Een 23-jarige man uit Maastricht is zaterdagavond mishandeld op de Halstraat in Breda. Dit gebeurde nadat hij een 17-jarige jongen uit die stap aansprak op zijn gedrag. Die had gezien hoe de Bredanaar met nog iemand anders fietsen en borden omver trapte. Daar was de 17-jarige jongen niet van gediend. Hij kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Twee tanden in het gebit van de Limburger staan nu scheef en een tand is losgeraakt. Agenten hebben het tweetal aangehouden. De 17-jarige jongen had drugs en een boksbeugel bij zich.