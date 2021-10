Man (23) vast na schietpartij in Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Een 23-jarige man uit Oss is vrijdag aangehouden in verband met de schietpartij vorige week zondagavond op de Brederostraat in die stad. Dit maakte de politie zondagochtend bekend.

Bij de schietpartij, die rond kwart voor negen plaatsvond, raakte een 21-jarige man uit Oss gewond aan zijn been. De schietpartij volgde op een ruzie tussen een aantal mannen. Daarna vluchtten alle betrokkenen de wijk in. De verdachte die vrijdag werd aangehouden, is vastgezet en wordt verhoord over zijn rol bij de schietpartij. Vrijgelaten

Vrijwel meteen na de schietpartij werd al een andere man klemgereden en opgepakt, maar die werd korte tijd later weer vrijgelaten. LEES OOK: Man die werd klemgereden na schietpartij Oss alweer op vrije voeten Schietpartij in Oss: man opgepakt, zoektocht naar tweede verdachte met heli

