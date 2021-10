Heb je de marathon gelopen? Mieke deelt voor de laatste keer medailles uit

Mieke van Heijningen deelt voor de laatste keer de medailles uit aan de finish vergroot

In het liveblog houden we je zondag op de hoogte over de 37e marathon van Eindhoven. Behalve de sportieve prestaties is er ook veel aandacht voor de sfeer rondom het loopevenement.

Dit moet je weten over de Marathon Eindhoven: Het is de 37e editie van de marathon van Eindhoven.

De eerste marathon was in 1959.

Dit jaar verschijnen er 18.000 deelnemers aan de start van het loopevenement.

Behalve de marathon staan vandaag ook de tien kilometer en de halve marathon op het programma.

Het parcoursrecord staat bij de mannen op 2:05,26 (Dickson Chumba in 2012).

Bij de vrouwen klokte Georgino Rono in 2011 de snelste tijd: 2:24,33.

Het is de eerste stadsmarathon na de lockdown.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 34 jaar.

14.15 Ook de eerste groep deelnemers aan de halve marathon is vertrokken Bij de halve marathon wordt in drie groepen gestart.

14.05 Michael Beuwer wint Brabantse tweestrijd van vriend en compagnon Ben Vriends Beide atleten trainen samen en zijn aan elkaar gewaagd. Beuwer en Vriends willen onder de 2:30 uur lopen. Michael finishte in een tijd van 2:29:50, de geëmotioneerde Ben zette een tijd van 2:32:00 neer.

13.30 Dit is het weerbericht voor de lopers van de halve marathon Wachten op privacy instellingen...

13.20 Een mooi finish-moment Wachten op privacy instellingen...

12.45 'Medaille-moederke' Mieke (79) doet na vandaag een stapje terug De 79-jarige Mieke is al meer dan 30 jaar vrijwilligster bij de marathon van Eindhoven. In al die jaren heeft ze al bij tienduizenden lopers een medaille om de schouders gehangen. Mieke staat daarom ook wel bekend ‘medaillemoederke’. Maar Mieke doet na vandaag een stapje terug.

Wachten op privacy instellingen...

12.25 Silas Too wint de Marathon Eindhoven Silas Too heeft de Marathon Eindhoven gewonnen. De Keniaan liep de marathon in een tijd van 2:06:32. Hij was daarmee een minuut langzamer dan het parcoursrecord. Dat staat op naam van zijn landgenoot Dickson Chumba. Zijn landgenoot Martin Kosgey, vooraf op papier nog de snelste met een pr van 2:06:41, kwam ongeveer een halve minuut na zijn landgenoot als tweede over de finish. Bregje Smits won de marathon bij de vrouwen in een tijd van 2:48:08

12.05 Harrie Trum (80) loopt volgend jaar weer mee in de Marathon Eindhoven

Wachten op privacy instellingen...

11.52 Trots op de medaille na de mini-marathon Foto: Karin Kamp vergroot Foto: Karin Kamp vergroot Foto: Karin Kamp vergroot

11.36 App Marathon Eindhoven ligt plat, lopers niet te volgen De app van de Marathon van Eindhoven ligt eruit. Via deze app kunnen mensen vrienden en familieleden volgen die meedoen aan de marathon. De organisatie is druk bezig met het oplossen van de storing.

11.35 Drukte langs het parcours

Drukte langs het parcours (Foto: Karin Kamp)

11.30 juichend over de finish van de tien kilometer Juichend over de finish van 10 kilometer (Foto: Karin Kamp) vergroot

10.58 Het is uitstekend loopweer! Wachten op privacy instellingen...

10.45 Ook de tien kilometer is van start gegaan Een van de deelnemers is Harrie Trum (80). Hij heeft als doel de tien kilometer binnen 64 minuten te voltooien. Kijk hier naar zijn verhaal.

10.35 De eerste kilometers zitten erop Foto: Karin Kamp vergroot

10.25 Jong geleerd is oud oud gedaan. Voor de jongste deelnemers staat er een mini-marathon op het programma. Foto: Karin Kamp vergroot

10.00 De marathon is begonnen! Wachten op privacy instellingen...

