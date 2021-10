Harrie Lavreysen tevreden met goud EK, maar hij kijkt liever verder naar WK

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is tevreden met zijn gouden medaille op de Europese Kampioenschappen, maar kijkt liever verder naar het WK. ''Dit was toch van de makkelijkere wedstrijdjes'', zegt de fietser uit Luyksgestel.

Lavreysen behaalde al gouden medailles op de Olympische Spelen en het WK, maar een eerste plaats op het EK ontbrak nog in het rijtje. Wel won hij eerder al op de onderdelen teamsprint en keirin.

Twee maanden geleden stond Lavreysen nog op de Spelen. Daartegenover zijn de Europese Kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen andere koek. ''Het is sinds de coronaperiode weer een van de eerste grote wedstrijden die ik heb gereden waar niet zo veel druk op stond. Vergeleken met de Spelen was dit dit EK meer ontspannen.''

De wielrenner kijkt uit naar het WK in Frankrijk over twee weken. De verwachtingen zijn torenhoog. Op de sprint haalde hij eerder al goud. Lavreysen kijkt voor dit WK niet naar andere onderdelen. Al heeft hij daar wel over getwijfeld. ''Ik heb nog nagedacht over bijvoorbeeld een afstand als de één kilometer. Het is alleen jammer dat die niet op de laatste dag is. Die zit in het midden van het toernooi. Ik wil niet twee dingen half doen, dus focus ik me liever op de olympische onderdelen.''

Tot het WK op 20 oktober begint, doet Lavreysen het rustig aan. ''Niet te veel trainen, een week goed rust pakken en dan zijn we er klaar voor.''

