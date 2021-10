Schaatsster Maud Lugters testte het Olympisch ijs: 'Het is echt anders'

Schaatsster Maud Lugters uit Tilburg (foto: Jeroen Happel). vergroot

De Tilburgse schaatsster Maud Lugters (21) heeft de baan in Peking mogen testen waar in februari de Olympische Winterspelen worden gehouden. Dat bleek geen overbodige luxe, want de omstandigheden zijn daar echt anders dan in Nederland. "Het is daar warm en het ijs is minder snel", laat ze vanuit China weten.

Dit weekend was er een wedstrijd georganiseerd op de olympische baan om schaatsers de mogelijkheid te geven de omstandigheden vast te testen. Maud zit bij een Nederlandse talentenselectie die de baan uitprobeerde. Ze schaatste langzamer dan anders en haalde niet het erepodium.

"Ik moest heel erg wennen, het ijs voelt minder snel."

"Ik moest heel erg wennen", legt ze uit. "De luchtvochtigheid is er minder. Ik krijg daardoor minder zuurstof binnen. Het ijs voelt ook minder snel dan in het Thialfstadion in Heerenveen waar we altijd trainen. Het is er ook warm, dat is echt anders." De coronamaatregelen vielen Maud mee. "Ik werd dagelijks getest en alles werd na gebruik schoongemaakt, maar verder voelde ik me behoorlijk vrij in mijn doen en laten." Zelf ziet ze zichzelf niet aan de start verschijnen tijdens de Olympische Winterspelen. "Ik ben nog niet goed genoeg en ga me vooral richten op nationale wedstrijden. Maar dit was een mooie ervaring. Je neemt toch onbewust dingen mee voor de toekomst en wie weet sta ik op de volgende Spelen." LEES OOK: Schaatsster Maud Lugters als verkenner naar olympische baan in Peking

