Ex-supermarkteigenaar mogelijk vermoord: verdachte na 10 maanden opgepakt

De politie heeft een vrouw opgepakt die misschien te maken heeft met de plotselinge dood van Chris Grinwis in Halsteren. Het lijkt er steeds meer op dat de man is vermoord.

Agenten pakten maandagochtend een 62-jarige vrouw op in haar woonplaats Tilburg.

Grinwis was een bekende Halsternaar. Hij had een supermarkt. Op 9 december vorig jaar overleed hij plotseling op 65-jarige leeftijd. Er startte een politieonderzoek en zijn woning werd onderzocht. Al na enkele dagen werd op last van de officier van justitie sectie gedaan op zijn stoffelijk overschot bij het NFI. Uit de resultaten is nu duidelijk geworden dat Grinwis niet op natuurlijke wijze om het leven gekomen, meldt de politie. Details over de doodsoorzaak worden niet gegeven, maar als er sprake is van een onnatuurlijke dood dan denkt de politie altijd aan opzet.

Ook de dood van Mia, de vrouw van Grinwis, in het voorjaar van 2020 wordt onderzocht. Ook bij haar dood zijn al eerder vragen gesteld. Ze is daarom pas opgegraven op het kerkhof in Halsteren. Over de resultaten van dat onderzoek is nog niets bekend. Voorzover bekend loopt dat nog.

De politie wil verder niks zeggen over de relatie van de verdachte met het slachtoffer.

