Opgraven lichaam Mia geen verrassing voor buren: ’Geruchten waren er al'

De opgraving van het lichaam van Mia Grinwis-Woudts in Halsteren is voor buurbewoners ‘totaal geen verrassing’. "Waar rook is, is vuur", zegt een buurvrouw uit de Dorpsstraat. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een misdrijf. Ook het lichaam van de echtgenoot van Mia, die ruim een half jaar na zijn vrouw overleed, werd al forensisch onderzocht.

"Dat de politie een keer ging zoeken op die begraafplaats, zag iedereen in Halsteren wel aankomen. Sterker nog, ik dacht dat ze dit allang hadden gedaan”, vertelt de vrouw, die anoniem wil blijven. Ze kende Mia en haar man Chris al ruim twintig jaar. De kinderen van de vrouw werkten ook in de supermarkt van Chris.

Mia Grinwis-Woudts overleed op 16 mei vorig jaar. Haar man Chris Grinwis overleed ruim een half jaar later, in december 2020. Hij was vooral bekend als eigenaar van de PLUS-supermarkt. De twee lagen naast elkaar begraven. De politie geeft aan dat de opgraving dinsdag te maken heeft met een mogelijk misdrijf. De overbuurman vult aan: "De geruchten gingen al langer."

"Een dag later stond de lijkkist al op de stoep."

De beschuldigende vinger van verschillende buurtbewoners wijst naar de verpleegster van Mia. "Mia was ziek en leed aan geheugenproblemen. We hoorden op een avond dat ze hard achteruitging. Een dag later stond de lijkkist al op de stoep. Het ging wel heel snel", weet de buurvrouw. "We denken dat ze haar een handje heeft geholpen", zo zijn de roddels in het dorp.

Daarna zou de weduwnaar een relatie hebben gekregen met diezelfde verpleegster. "Niemand in het dorp begreep dit. Hij ging altijd voor Mia en dan ineens dit", zegt de vrouw nog altijd zichtbaar verbaast. "En hij overleed ook al zo snel."

Het verhaal gaat dat de verpleegster op de erfenis uit was van de man. "Hij heeft een groot huis en heeft altijd veel verdiend met zijn supermarkt", zo gaat het verhaal in de buurt. "Het is heel triest. Zeker voor de drie kinderen die nu opnieuw in onzekerheid leven." Volgens BN DeStem zou de man zijn testament vlak voor overlijden bovendien hebben gewijzigd.

"Ze stonden echt voor iedereen klaar, het is altijd nog heel emotioneel."

Duidelijk is in ieder geval dat het stel geliefd was in het dorp. Meerdere buurtbewoners hebben niks dan lovende woorden over voor Mia en Chris. Zo waren ze ook bekend van de ondernemersvereniging en sponsorden ze diverse sportevenementen. Een andere buurman vult met tranen in zijn ogen aan: "Ze stonden echt voor iedereen klaar. Het is altijd nog heel emotioneel."

De politie kon woensdag niets van dit alles bevestigen, ook niet of het inderdaad om het lichaam van Mia gaat. Wel geeft de politie aan dat zo'n opgraving 'uiterst zeldzaam' is.

Het lichaam dat nu is opgegraven gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daar wordt de doodsoorzaak onderzocht. Het lichaam van Chris Grinwis is al onderzocht voor het is begraven. De resultaten daarvan zijn niet bekendgemaakt. Zover bekend is nog niemand aangehouden.

