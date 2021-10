Kermissen geschrapt terwijl exploitanten stonden te dringen, zo komt dat

De najaarskermis in Helmond moest worden afgelast, omdat er te weinig attracties konden worden gevonden om de kermis mee te vullen. Maar hoe kan dat, als de exploitanten al die tijd juist hebben staan te trappelen om eindelijk weer de boer op te mogen? De reden is zowel zuur als simpel: er zijn te veel kermissen en te weinig attracties om ze allemaal te vullen.

Want behalve de 'gewone' kermissen, zijn er namelijk op het moment ook een boel 'inhaalkermissen'. Kermissen die door de coronamaatregelen niet door konden gaan, zijn verschoven naar het najaar. "Op het ogenblik is er voor exploitanten meer aanbod dan dat er attracties zijn", zegt Boesveld.

Tommy Boesveld staat al dertig jaar met zijn Breakdance in Helmond. Hij zit in de adviescommissie van de gemeente die meedacht over het organiseren van de kermis en zag het al wel aankomen. "We hebben geadviseerd om de kermis in november te doen, dan zijn de meeste exploitanten weer beschikbaar. Maar dat ging blijkbaar niet."

Hijzelf heeft ook keus te over. "Normaal gesproken kom ik eind oktober thuis, nu draai ik door tot 21 november. Afgelopen weekend stond ik in Nijmegen, dat was een topweekend. Nu ben ik onderweg naar Breda." En dus is het hopen dat het weer een beetje goed blijft dit najaar. "Tja, als je niets doet, weet je zeker dat er niets binnenkomt. Nu hebben we in ieder geval de kans om een klein beetje schade in te halen."

Het is een beeld dat Frank Vale herkent. Hij gaat zelf komend weekend naar de kermis in Den Driel. "Die is normaal gesproken begin april. Die is denk ik al honderd jaar op 1 april, maar nu dus in het najaar. Maar ze hebben in die hoek van het land nog helemaal geen kermis gezien dit jaar, dus ga ik daarheen."