Adembenemend: zo zag je Jeroen Bosch nog nooit

Het wereldberoemde schilderij 'Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch zoals je het nog nooit gezien hebt. Kunstenaarscollectief SMACK uit Breda maakte een spectaculaire videomuur van het meesterwerk van de schilder uit Den Bosch. Het hypermoderne drieluik is het pronkstuk van een tentoonstelling in Madrid.

Het is een adembenemend gezicht. Een enorm scherm van 21 meter breed en 4 meter hoog neemt je mee naar de drie werelden van Jeroen Bosch: een paradijs, de tuin Eden en de hel. Alleen is het dus geen schilderij, maar een animatievideo in een hypermodern jasje: SPECULUM. En dan ook nog eens op een manier zoals de meester hem misschien had gemaakt als hij nu leefde: met mystieke digitale wezens. Opvallend detail: zelfs de inmiddels overleden Nirvana-zanger Kurt Cobain is erop te zien. Muziek uit de tijd van de Bossche schilder is bewerkt op 35-millimeterfilm en dat is te horen als je het werk bezoekt. "Een enorme eer!", vertelt een glunderde Ton Meijdam, oprichter van het driekoppige kunstenaarscollectief uit Breda. Hij moest zichzelf even knijpen. Het werk van de drie Brabanders hangt echt in Madrid en nog prominent ook. "We leefden in een droom! Vorige week deelden we ineens handtekeningen uit en hadden we interviews. Toch weer wennen als je in de Albert Heijn staat nu", grapt hij.

"Tachtig procent heeft het niet gehaald."

Het was een enorme berg werk om de animatie te maken. Tweeënhalf jaar waren de kunstenaars ermee bezig. "Het is een kwestie van research en vervolgens heel veel schetsen, karakters en achtergronden maken", zo beschrijft Meijdam. "Tachtig procent heeft het niet gehaald. Dus je kunt wel nagaan hoeveel we hebben gemaakt", lacht hij. De hel was, hoe toepasselijk, het moeilijkst om te maken. Dat stuk van het drieluik is dan ook Tons favoriet. "Bij de hel denken mensen toch aan een plek waar heel veel vuur is en een rood mannetje met een drietand. We wilden juist bij die clichés wegblijven", vervolgt hij. "Het is een hel geworden zonder vlammenzee, maar een plek waar mensen psychische straffen krijgen." De tentoonstelling is nog tot en met 27 februari te zien in Magazijn 16 in het Spaanse museum Matadero. Ook 14 andere internationale kunstenaars laten daar hun versie van de Tuin der Lusten zien. Voor wie dichterbij onze provincie wil blijven: het Bredase werk hangt inmiddels ook in Rotterdam bij Remastered. Eerder hing alleen het middenluik in Breda.

"Eigenlijk hebben ze het dus voor de tweede keer gejat."

De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch is een drieluik dat rond 1500 gemaakt is. Het werk waarschuwt voor de verleidingen van het leven. De hertog van Alva liet het schilderij ooit naar Spanje overbrengen. Daarom hangt het nog altijd in een Spaans museum en niet in Brabant. Ook het moderne werk van de drie Brabanders hangt nu in dat land. "Eigenlijk hebben ze het dus voor de tweede keer gejat", grapt Meijdam.

