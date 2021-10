Overvaller laat 73-jarige vrouw bewusteloos achter, tekening van dader

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brute overval op 73-jarige vrouw in Tilburg

Een 73-jarige vrouw is op brute wijze overvallen in haar appartement aan de Schoolstraat in Tilburg. Ze raakte even bewusteloos en in die tijd werd ze beroofd van waardevolle spullen.

De overval gebeurde bijna een maand geleden, rond kwart over negen op maandagavond 13 september. De politie deelt nu een compositieschets van de dader, in de hoop hem te vinden. Blauwe sleutelhanger

De dader ging op een vernuftige manier te werk. De vrouw was alleen thuis toen hij bij haar aanbelde. Ze verwachtte niemand meer op deze tijd van de avond en keek voor de zekerheid door het spionnetje in de deur. Daar hield de overvaller een blauwe sleutelhanger voor het gaatje. Daarop besloot de vrouw toch open te doen. De overvaller drong het appartement binnen. De vrouw probeerde zich nog te verzetten maar ze kon zich niet verweren tegen de indringer. De worsteling was zo hevig, dat ze bewusteloos raakte. De man doorzocht het huis en ging er uiteindelijk met sieraden, pinpassen en een telefoon vandoor. De vrouw liet hij bewusteloos achter. Buren bellen 112

Een half uur later kwam de vrouw weer bij en riep om hulp. Ze werd opgevangen door de buren, die ook 112 hebben gebeld. Over de dader is weinig bekend, behalve een signalement: een licht getinte man tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij had een donkerblauwe polo aan en had zijn haar achterovergekamd. De politie hoopt dat iemand hem herkent. Ook is ze op zoek naar mensen die mogelijk de blauwe sleutelhanger herkennen die de man voor het spionnetje hield. Er stond nummer 85 op, en er hingen twee sleutels aan.

