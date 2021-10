Explosie in café in Helmond richt veel schade aan

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Explosie in café Helmond: gevel en plafond zwaar beschadigd

In een café aan de Noord-Koninginnewal in Helmond is maandagnacht een explosie geweest. De ontploffing heeft grote schade aan het pand aangericht. De voor- en zijgevels zijn op straat terecht gekomen, ramen en deuren zijn ontwricht en een deel van het plafond is naar beneden gevallen.

Het is niet duidelijk waardoor de explosie is ontstaan. Van een gaslek is geen sprake geweest. Er is niemand gewond geraakt. De politie is voorlopig bezig met een onderzoek. De explosie werd rond kwart voor twee gemeld. Het Eindhovens Dagblad meldt dat volgens één van de bewoners van de woningen boven de bar maandagavond ook een poging is gedaan tot brandstichting. Er zou toen een brandbom naar binnen zijn gegooid. Aanwezige agenten bevestigden dat er inderdaad een aanslag heeft plaatsgevonden. In 2010 is op hetzelfde pand een aanslag gepleegd. Er was toen een coffeeshop, Carpe Diem, gevestigd. LEES OOK: Groen licht voor meerdere coffeeshops in Helmond Carpe Diem Helmond definitief dicht

