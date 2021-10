Zwaar verkeer kan eerder dan verwacht over Maasbrug bij Grave

De brug over de Maas bij Grave (foto: Rijkswaterstaat). vergroot

De brug over de Maas bij Grave gaat vanaf vrijdag al open voor verkeer van 10 ton tot 50 ton. Eigenlijk zouden zware voertuigen pas in november over deze John S. Thompsonbrug kunnen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de herstelwerkzaamheden sneller verlopen dan gedacht.

De brug wordt al lang onder handen genomen. Het gaat om onder meer een onderhoudsklus. Hierdoor kan verkeer zwaarder dan 10 ton niet over de brug. Voor dit vervoer zijn omleidingsroutes vastgesteld. Onder meer boeren en tuinders die aan de ene kant van de Maas wonen en aan de overzijde land bewerken, hebben er veel last van gehad. Tijdens een deel van de oogstperiode hebben ze gebruik kunnen maken van een speciaal pontje. In kerstvakantie weer beperking

De beperking tot 10 ton én omleidingen keren in de kerstvakantie tijdelijk terug. In die periode, van 27 december tot 9 januari, wordt zogeheten aanrijdschade aangepakt. Dan worden ook 124 onderdelen geplaatst om een deel van de druk op de knooppunten in de brug op te vangen. Ze komen onder meer op plekken waar verkeer schade heeft veroorzaakt. LEES OOK: Geen speciaal pontje over de Maas bij Grave, boeren moeten omrijden

