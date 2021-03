Geen speciaal pontje over de Maas bij Grave, boeren moeten omrijden

Landbouwvoertuig op de pont bij Grave. vergroot

Er komt dit jaar geen speciale veerpont voor boeren en loonwerkers over de Maas bij Grave. De John S. Thompsonbrug is tot november tijdelijk niet geschikt is voor zwaar verkeer. Vorig jaar werd daarom wel een boerenpontje ingezet, maar dit jaar doet Rijkswaterstaat dat niet.

Dit besluit is onder meer genomen, omdat de inzet van het pontje te duur is. Boeren en loonwerkers reageren zowel teleurgesteld als gelaten.

Flink omrijden

De brug bij Grave ondergaat een opknapbeurt. Hierdoor kan er sinds juli vorig jaar geen zwaar verkeer overheen. Het verbod geldt voor misschien wel honderd boeren en tuinders, die aan de ene kant van de Maas wonen en aan de andere kant van de rivier grond hebben waarop gewerkt of geoogst moet worden. Door de brugafsluiting moesten zij flink omrijden, waarna werd besloten om een speciale veerpont in de vaart te nemen, tussen Grave en het Gelderse Nederasselt.

Het pontje werd geen groot succes. Volgens de belangenorganisaties Cumela en ZLTO kwam dat, omdat het vrij laat in het seizoen werd ingevoerd. Ook waren de vaartijden (van 9.00 tot 16.00 uur) ongunstig, omdat boeren vaak al veel vroeger actief zijn en ook na vieren lang niet altijd klaar zijn met hun werk.

Verder speelde mee dat een aantal boeren amper tijdwinst boekten met de oversteek. Cumela (dat opkomt voor loonwerkers) en boerenbelangenclub ZLTO hebben nog wel voorgesteld om parallelwegen langs de snelwegen A50 en de A73 geschikt te maken voor de oversteek door landbouwverkeer, maar dat stuitte op praktische bezwaren van Rijkswaterstaat. “Waar een wil is, is een weg. Maar of de echte wil er was, dat vraag ik me af”, zo meldt een woordvoerder van de ZLTO.

Financiële gevolgen

Voor de herinvoering van het boerenpontje zag het Rijk ook een financiële dam: die zou elke maand een ton gaan kosten. Volgens een woordvoerder van de ZLTO weegt dit echter niet op tegen de financiële gevolgen voor zijn achterban. Hij baalt van de situatie, zoals hij het evenmin prettig vindt dat landbouwers opgelopen schade nauwelijks kunnen verhalen. Dat zou volgens hem veel te veel administratieve rompslomp met zich meebrengen.

Toch blijft Rijkswaterstaat gedupeerden wijzen op de mogelijkheid van een nadeelcompensatieregeling, waarvoor overigens tot dinsdag één verzoek is ingediend. Ook wil de instantie betrokkenen hierover via informatiebijeenkomsten tekst en uitleg geven en zal ze contact blijven houden met Cumela en de ZLTO.

Een loonwerker uit Schaijk zit er niet meer op te wachten. Hij legt zich neer bij het feit dat hij bijvoorbeeld voor het oogsten van maïs voor zijn opdrachtgever ook dit jaar moet omrijden: “Het is niet anders, we proberen er wel wat van te maken.”

