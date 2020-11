Landbouwverkeer steekt via fietspad de Maas over nu pontje niet meer vaart: 'Illegaal en gevaarlijk'

Landbouwvoertuig op de pont bij Grave vergroot

Landbouwverkeer dat de Maas over wil steken bij Grave, rijdt sinds kort illegaal over het fietspad tussen Heumen en Cuijk. Dat is gevaarlijk, zegt de Rijkswaterstaat. Dat is gevaarlijk voor fietsers en de fietspaden op deze brug zijn niet gemaakt voor dit zware verkeer. Rijkswaterstaat kijkt naar maatregelen om het gebruik van dit fietspad moeilijker te maken.

Ista van Galen Geschreven door

De problemen zijn ontstaan sinds de sluiting van de John S. Thompsonbrug bij Grave op 29 juli, die een opknapbeurt krijgt. Zwaar landbouw- en ander verkeer dat meer dan tien ton weegt, mag tijdens de verbouwing niet over de brug. Maar juist deze brug is belangrijk voor veel boeren rondom Grave, omdat ze landbouwgrond aan de andere kant van de Maas hebben. Daarom konden ze tijdens het oogstseizoen een veerpontje tussen Grave en Nederasselt gebruiken, maar die vaart inmiddels niet meer.

Toch blijkt dat boeren nog steeds vaak aan de overkant van de Maas moeten zijn. Rijkswaterstaat trekt aan de bel omdat landbouwverkeer nu kiest voor een alternatieve route: het fietspad op de Maasbrug tussen Heumen en Cuijk (A73).

Veel moeite gedaan

Aan het begin van het fietspad staan palen, om ander verkeer tegen te houden. Boeren hebben duidelijk moeite gedaan om toch het fietspad te kunnen gebruiken. "Een aantal chauffeurs reed door de greppel langs de fietspaden om zo toch op het pad te komen", stelt Rijkswaterstaat. Het verdiepen van de greppels en het aanbrengen van een grondwal bleek geen afdoende oplossing. "De sloot is door onbekenden gedempt om zo toch weer over het fietspad van de brug te kunnen rijden."

Volgens Rijkswaterstaat is het illegaal en gevaarlijk. De constructie van de brug niet berekend op dit soort voertuigen, waardoor die kan beschadigen. Ook is het gevaarlijk voor ander verkeer: "Fietsers en bromfietsers die een landbouwvoertuig tegenkomen kunnen niet veilig te kunnen passeren."

Volgens Hans Vermeulen van boerenorganisatie ZLTO zijn het waarschijnlijk maar een paar boeren die dit doen. Het oogstseizoen is namelijk voorbij. "Het kan zomaar dat het er maar één was. Maar ja, als die door de greppel rijdt, kun je meteen al een spoor zien natuurlijk."

Nieuwe maatregelen

Rijkswaterstaat gaat nieuwe maatregelen nemen om landbouwvoertuigen tegen te houden. Er wordt ook overlegd met ZLTO en agrarische brancheorganisatie Cumela over mogelijke alternatieven. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen concrete ideeën. "Mogelijk gaat het pontje in het voorjaar weer varen. We gaan kijken of daar behoefte aan is en of het haalbaar is."

Volgens Vermeulen moet ook worden gekeken naar de tijden waarop het pontje dan zal varen. Nu was dat namelijk van acht uur 's ochtends tot vier uur 's middags. "Dat zijn vaak niet de tijden waarop boeren werken. Velen beginnen juist 's ochtends vroeg of zijn 's avonds pas laat klaar. Die kunnen dan alsnog de veerpont niet gebruiken."

Lees ook:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.