Brug bij Grave pas eind dit jaar weer open voor zwaar verkeer

De brug bij Grave (foto: DSB). vergroot

De John S. Thompsonbrug over de Maas bij Grave is in november weer geschikt voor verkeer tot 50 ton. Op de brug mogen sinds vorig jaar zomer alleen voertuigen rijden die niet zwaarder zijn dan 10 ton. Dit was onder meer knap vervelend voor boeren, die hierdoor moesten omrijden. Tijdelijk konden ze ook gebruik maken van een speciaal pontje.

Het besluit om zwaar verkeer te weren, was genomen nadat onderzoek had aangetoond dat de constructie was overbelast.

Herstel én onderhoud

Rijkswaterstaat maakte maandag bekend dat de voorbereidingen voor de reparatie inmiddels begonnen zijn. Behalve de herstelwerkzaamheden vindt er ook onderhoud van de brug plaats. Volgend jaar worden onder meer het wegdek en het fietspad van de brug vervangen. Het Rijksmonument krijgt ook een nieuwe verflaag. Die is nodig, omdat de regenboogkleuren vervaagd zijn en her en der roest opduikt, zo maakte Rijkswaterstaat bekend.

Tijdens de reparatiewerkzaamheden geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Tijdens het vervangen van het wegdek na de Nijmeegse Vierdaagse in 2022 is de brug drie weken lang afgesloten. Wel kunnen hulpdiensten er dan nog door. Volgend jaar wordt ook het fietspad vervangen, waardoor die verbinding twee weken lang dicht gaat. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2022 afgerond.

Overigens meldde Rijkswaterstaat maandag ook dat voor een aantal zware voertuigen een uitzondering geldt. In de praktijk komt het erop neer dat openbaarvervoerbussen nog wel over de brug mogen.

