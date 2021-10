Benzine voor 1,45 euro blijkt jubileumstunt van tankstation

De lange file bij het tankstation van DCB Energy maandagavond, blijkt het gevolg van een reclamestunt. Het bedrijf bestaat zestig jaar en haalde daarom zestig cent van de benzineprijs af. Dat hoefden veel Eindhovenaren maar één keer te horen.

Honderden auto's stonden maandagavond in de rij voor het benzinestation. Prijzen van 1,449 voor een liter benzine en 1,109 voor een liter diesel haalden veel mensen over om gauw even hun tank vol te gooien. En wat jerrycans erbij, omdat ze er toch waren. De literprijs was precies zestig cent minder dan de adviesprijzen.

Waarom de prijs zoveel lager lag, bleef 's avonds nog onduidelijk. Was het een storing, een menselijke fout, of een stunt? Dat laatste, blijkt op dinsdagochtend als DCB Energy zichzelf online feliciteert met hun zestigste verjaardag. "Wij zijn jarig vandaag", staat er te lezen op hun LinkedIn-pagina. "Dat vieren we met onze klanten, op onze bekende rebelse manier. Zestig cent korting op benzine en diesel in Eindhoven."

Overigens was de prijsdaling slechts van korte duur: na een uur was de prijs weer aangepast naar de 'oude' prijs van 1,88 euro voor een liter Euro95.

Zo ging het er aan toe bij het tankstation maandagavond: