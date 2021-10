Café in Helmond al twee keer getroffen door explosie

Café Appie's Premium Bar in Helmond is de afgelopen twee nachten doelwit geweest van een aanslag. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In beide gevallen is schade aangericht, maar raakte niemand gewond. Bij de ontploffing van de afgelopen nacht werden de voor- en zijgevel ontzet en sneuvelden ramen, deuren en een deel van het plafond. Het is niet duidelijk wie er achter de aanslagen zit en waarom.

De eerste aanslag was zondagnacht. Volgens de politie is toen geprobeerd een zijraam in te slaan of te gooien en is er iets in brand gestoken. Dit leidde tot schade aan de buitenkant van de deur van het café. Ook zou toen een explosie zijn gehoord.

In de afgelopen nacht was de kracht van de ontploffing veel groter. Om kwart voor twee werd er een explosie gemeld, die tot een enorme schade aan het pand leidde. Een woordvoerster van de politie laat weten dat er hoogstwaarschijnlijk een raam is ingeslagen en dat daarna zwaar vuurwerk naar binnen is gegooid. Ook is vloeistof gevonden om er brand mee te stichten, een zogeheten brandversneller.

De woordvoerster meldt verder dat de politie druk bezig is met haar onderzoek. Ze is vooral op zoek naar camerabeelden en mensen die de afgelopen twee nachten iets gezien of gehoord hebben van de twee ontploffingen. Ook hoopt ze op camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

LEES OOK: Explosie in café in Helmond richt veel schade aan