Sterke lockdownverhalen van 40 koks: 'Ik hoop dit nooit meer mee te maken'

Ricky Spijkers, kok bij Gastrobar Rix aan het Piusplein in Tilburg, had door de tweede lockdown ineens niets te doen. Maar hij bedacht een list: “Ik stond in de koeling en had nog zóóó’n grote Parmezaanse kaas.” Hij gebaart een omtrek van bijna een meter. “Die kaas zou geen maanden goedblijven, dus ik zette een bericht op Facebook: ‘Kok op de stoep! Ik kom bij jullie thuis koken'."

"Het eerste weekend had ik al 160 aanmeldingen. Dus ik heb nog vier extra kazen kunnen kopen.” Het is een van de verhalen uit het het boek 'Kok in lockdown' over veertig Tilburgse koks die niet met de armen over elkaar gingen zitten. "Een heel bijzondere tijd, die ik nooit meer hoop mee te maken", vertelt Ricky. "Ik heb altijd al de droom gehad in een kookboek te staan. En als ik de andere 39 koks zie, vind ik het een eer in dat rijtje te staan. Wat mij betreft moet het meedoen aan de kookboekverkiezing van dit jaar.”

“Mensen die de koks niet kennen, raken toch een beetje met ze bevriend.”

Het boek is een initiatief van de horecaondernemer Rien van Linschoten. Hij wilde in vier weken lockdown 28 koks portretteren. Maar de lockdown duurde 195 dagen en zijn 'koksboek' werd ook een stuk dikker: bijna vijfhonderd pagina’s: “Mensen die de koks niet kennen, raken zo toch een beetje met ze bevriend.” Iedere kok geeft zijn favoriete recept prijs. Voor Ricky is dat, natuurlijk, de ‘Truffel Pasta Parmasanic’. En hij geeft als iedere kok zijn guilty pleasure prijs: “De enige echte Febo-kalfskroket”.

"Het boek is doordrenkt van passie.”

Als het boek iets duidelijk maakt, is dat er in Tilburg genoeg te kiezen is: de sterrenkwaliteit van Monarh, een beginnersrecept van horecaopleiding De Rooi Pannen of de exotische keuken van Sarban. Annemieke Friesen deed alle interviews met de 40 koks. Het verhaal van Ricky klinkt haar bekend in de oren: “Uit al die interviews spreekt het gevoel van verbinding. En ik weet wel, passie is een clichéwoord, ik heb het zo veel mogelijk proberen te vermijden. Maar het boek is ervan doordrenkt.” Het boek ‘Kok in lockdown’ is vanaf zaterdag te koop in diverse Tilburgse boekhandels en via deze site. De opbrengst gaat naar een goed doel: een weeshuis in Nepal, ooit opgestart door de vader van Rien van Linschoten.

