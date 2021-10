Twee schietpartijen in Bergen op Zoom, politieheli cirkelt boven de stad

Aan de Wouwsestraatweg en de Jan Dercksstraat in Bergen op Zoom is dinsdag rond halfzes geschoten. Daarbij zou tenminste één slachtoffer zijn gevallen, zo meldt de politie. Boven de stad cirkelt een politiehelikopter.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De melding van het schietincident op de Wouwsestraatweg kwam iets na halfzes. Rond kwart voor zeven werden ook de andere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, opgeroepen en kwam een politiehelikopter assistentie verlenen.

Rond kwart over zeven meldde de politie dat er zo'n anderhalve kilometer verderop, op de Jan Dercksstraat, ook was geschoten. Beide locaties zijn afgezet en het onderzoek is volgens een woordvoerder in volle gang.

Verdere details ontbreken nog.