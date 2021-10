3 pony's overleden nadat ze werden aangereden door automobilisten op N264

Op de Hapseweg (N264) tussen de A73 en Oeffelt, zijn woensdagochtend vroeg drie pony's aangereden en overleden.

De pony's waren volgens een politiewoordvoerder woensdagochtend rond vijf uur losgebroken. Daarop werd de politie gewaarschuwd.

Uit lijden verlossen

Toen de agenten aankwamen en erop gewezen werden waar de pony's liepen, ging het mis. De dieren werden door twee auto's geraakt.

Joost Menting kwam als een van de eersten aan op de plek van het ongeluk. "Het was rond half zes. Ik kwam aanrijden en voor me stond een auto stil", herinnert hij zich. "Er kwam rook uit, dus ik stopte." Al direct ziet hij wat er is gebeurd. "Er lagen drie pony's op het asfalt", vertelt hij. Twee daarvan waren driect overleden. "Eentje was er nog in leven." Al was het voor Joost al snel duidelijk dat ook dat dier het niet zou redden. "Hij lag op de grond en bewoog zijn poten nog een beetje. Maar probeerde al niet eens om op te staan."

De derde pony moest uit zijn lijden worden verlost, meldt de politie. De agenten hebben geprobeerd hiervoor een dierenarts in te schakelen, maar dit ging op dit vroege tijdstip lastig. Na overleg is besloten dat de agenten zelf het dier uit zijn lijden moesten verlossen.

Afsluiting

De N264 bij Oeffelt werd na de aanrijding afgesloten.