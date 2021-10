Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Graansilo van dertien meter hoog moet circussensatie worden op Festival Circolo in Tilburg

Waarom wordt er een graansilo gebouwd voor de Tilburgse schouwburg? Mensen die deze week over de Schouwburgring rijden, zien een groot gevaarte in opbouw. Woensdagmiddag ging de silo dertien meter de hoogte in. Een cilinder, opgetrokken uit metalen golfplaten, is de blikvanger van Festival Circolo.

Wendy Moonen, artistiek leider bij Festival Circolo, glundert als ze de silo binnenstapt. Het is het toneel van de Franse circusmaker Boris Gibé. “Ik zag het voor het eerst in 2017, in Vilnius, in Litouwen. Boris Gibé heeft er zeven jaar aan gewerkt, iedereen verklaarde hem voor gek dat hij dit ging doen.” Aan de binnenkant van de silo worden tegen de zijkant honderd stoeltjes geplaatst. Het publiek zit in een spiraalvorm op de tribune en maakt onderdeel uit van de voorstelling.

De silo van circusmaker Boris Gibé van binnen, tijdens zijn voorstelling. (beeld: Festival Circolo) vergroot

Eigenlijk had de circusmaker in 2019 zijn kunsten al moeten vertonen in Tilburg, legt Wendy uit: “Maar toen kreeg Boris een spoedoperatie, dus dat kon niet doorgaan." Gibé vertelt een verhaal over hoe je als mens je hart kunt volgen. En hij gebruikt de hele silo om zijn verhaal te vertellen. Met circus, acrobatiek, illusie en heel veel theater en muziek. Special effects

Naast de grote silo waarin de circusartiest zijn voorstelling opvoert, staat nog een kleine versie voor speciale effecten: “Ook op de vloer gebeurt van alles”, vertelt Wendy. “Op een gegeven moment zit je te kijken en dan is er allerlei materiaal waar hij doorheen beweegt. Dat komt uit die silo.” De voorstelling l'Absolu van Boris Gibé is te zien tijdens Festival Circolo in Tilburg van 16 tot en met 27 oktober in de silo voor de Tilburgse schouwburg. Kaartjes te koop via de site van Festival Circolo.

