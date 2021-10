Meggie en Mike ernstig mishandeld na avondje Festyland

Wat begon als een gezellige avond op festival Festyland in Volkel, eindigde voor Mike Splithof en zijn vriendin Meggie Biemans uit Uden in een brute mishandeling. Het stel werd in elkaar geslagen en getrapt door een groep jongeren toen ze op weg waren naar huis.

"We zeiden iets tegen elkaar in de trant van 'Nou, dat kan wel iets minder', en daarmee escaleerde de situatie meteen", aldus de Udense. "Een van de meiden uit de groep trok me aan mijn haren naar de grond, waarna ik over de grond werd gesleurd, geschopt en geslagen."

Het gebeurde allemaal op het Heikantsepad, toen Meggie en Mike het festivalterrein tussen kwart over twaalf en kwart voor één 's nachts hadden verlaten. "We waren op weg naar huis en op het Heikantsepad hebben we een sanitaire stop gemaakt", blikt de 31-jarige Meggie terug. "De groep, we denken zes tot acht jongeren van ongeveer 20 tot 25 jaar, kwam ons tegemoet en we hadden meteen het gevoel dat ze al wat opgefokt waren. Ze liepen scheldend rond."

Ook mentaal gaat het niet goed. "We vroegen ons af, hoe komen wij in godsnaam in zo'n situatie terecht?", zegt Mike. "Het was totale willekeur, we kennen deze mensen helemaal niet. Het had iedereen kunnen overkomen, en het had ook veel slechter kunnen aflopen. Eén verkeerde trap tegen het hoofd en we waren in een rolstoel beland, of wie weet nog erger."

Mike hield een zware hersenschudding aan de mishandeling over, zo blijkt uit röntgenfoto's die in het ziekenhuis zijn gemaakt. Hij heeft zware hoofdpijn, concentratieproblemen en kan niet werken. Meggie liep een lichte hersenschudding op, en ook brandwonden op haar hoofdhuid, veroorzaakt door de brute kracht waarmee haar haren uit haar hoofd getrokken zijn.

Hoe lang de mishandeling duurde en waarom het uiteindelijk ophield: ze hebben geen idee. Mike is vlagen van het gewelddadige voorval zelfs helemaal kwijt door geheugenverlies. "Ineens gingen ze er vandoor. We zijn totaal overstuur naar huis gegaan en hebben meteen de politie gebeld."

Mike (35) probeerde zijn vriendin te hulp te schieten, maar ook hij werd aangevallen en tegen de grond gewerkt. "Hij kreeg klappen in zijn gezicht, waarna drie of vier jongens hem tegen het hoofd schopten en sloegen. Het was afschuwelijk. Ik hoorde hem in paniek roepen of ze alsjeblieft konden stoppen, maar het ging maar door en ik kon niks doen", aldus een emotionele Meggie.

Het verdriet zit hoog bij Meggie. Regelmatig is ze in tranen. "Het is zo beangstigend wat ons is overkomen, mensonterend gewoon. Ik heb er emotioneel echt een tik aan overgehouden en slaap slecht." Mike wil dat er gerechtigheid komt. "Dit moeten we als maatschappij niet willen accepteren. Het is nu relatief goed afgelopen, maar de volgende keer schoppen ze iemand dood."

Afgelopen zondagnacht vond er nog een zware mishandeling plaats bij het festivalterrein van Festyland. Een groep van vijftien tot twintig jongeren belaagden een 17-jarige jongen uit Veghel. "We maken hem kapot", werd er geroepen.

Het stel denkt niet dat er een connectie is met wat hen is overkomen. "We weten het natuurlijk niet, maar de samenstelling van de groepen lijkt anders. En die daders lijken ook veel jonger."

Volgens de politie zijn er drie mishandelingen tijdens het Festyland-weekend gemeld. Ook de politie gaat er niet vanuit dat het om dezelfde groep gaat, maar onderzoekt alle incidenten nog. Meggie en Mike hopen dat iedereen die ook maar een vermoeden heeft wie de daders zijn, zich meldt bij de politie.

