Afgelegen polderhuis Ossendrecht blijkt opslagplaats drugsgrondstoffen

De politie heeft woensdagmiddag een opslagplaats voor drugsgrondstoffen ontdekt in het buitengebied van Ossendrecht. Er stonden duizenden liters chemicaliën in de garage van een woonhuis. Het spul was vrijwel zeker voor een drugslab bedoeld. De woning staat aan de Nieuwe Dijk. Dat is een afgelegen polderweg langs de A4, tegen de Belgische grens aan.

Binnen in de garage stonden blauwe en witte jerrycans. In totaal vond de politie 3500 liter chemicaliën. Het is niet bekend gemaakt om wat voor stoffen het gaat. In vergelijkbare zaken zijn het grondstoffen voor mdma (xtc) of speed en crystal meth, soms ook voor cocaïnelabs. De jerrycans zijn vaak gevuld met bijvoorbeeld zoutzuur, mierenzuur, zwavelzuur, tolueen of aceton.

Centrifuge

Op foto's die de politie vrijgaf zijn ook andere vondsten zichtbaar, zogenaamde 'hardware' uit een drugslab. Het gaat om iets wat lijkt op een ketel of centrifuge en slangen die ze gebruiken bij amfetamineproductie.

Op de jerrycans zitten roodkleurige etiketten met de waarschuwing 'ontvlambaar'. Op één etiket lijkt UN1254 te staan. Dat is voor zover bekend een internationale code die niet meer gebruikt wordt. Van dit soort vondsten is bekend dat er vaak etiketten op zitten die nergens op slaan, om politie en douane op een dwaalspoor te brengen.

Het is nog niet bekend of de gemeente Woensdrecht, waar Ossendrecht onder valt, het pand gaat sluiten en voor hoe lang.

Mega-opslag

De politie vond vorig jaar 36 van dit soort opslagplaatsen voor drugsgrondstoffen in Brabant. Alleen al afgelopen maand waren er twee opvallende. Bij grensovergang Hazeldonk, een maand geleden, lag 17.000 kilo grondstoffen. Die mega-opslag was een van de grootste vondsten van de voorbije jaren. Een paar weken geleden vond de politie in een Eindhovense achtertuin 46 vaten met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Soms rijdt iemand rond met dit soort voorraden. Onlangs pakte de politie in Bergen op Zoom een automobilist op met 400 kilo drugsgrondstoffen die een waarde hadden van 300.000 euro.

