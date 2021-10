Miljoenenschade na brand én overstroming krijgt ondernemer Frans niet klein

Ondernemer Frans Overberg uit Veghel heeft het flink te verduren gekregen. Zeven jaar geleden brandde zijn motorkledingzaak in Eindhoven tot de grond toe af en afgelopen zomer overstroomde zijn winkel in Breda. Maar hij weigert op te geven en gooit zijn winkel vrijdag weer open: "Wij zijn gewoon doorzetters."

In 2014 was er niets meer van zijn Eindhovense motorkledingzaak over, nadat het benzinestation naast zijn winkel in brand vloog.

Vermoedelijk ging het om brandstichting bij het tankstation in Eindhoven, maar daders werden nooit gepakt. Frans Overberg zat ondertussen wel met de gebakken peren. Want een kapitaal aan motorhelmen, kleding, laarzen en andere accessoires voor motorrijders ging in vlammen op. "De schade voor mij liep al snel richting anderhalf miljoen euro."

Overberg liet zich niet uit het veld slaan en opende nieuwe winkels. Met succes. Want het aantal motorrijders is de afgelopen jaren flink toegenomen, ook tijdens de coronapandemie. Want motorrijden geeft vrijheid, los van de massa.