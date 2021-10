Grote brand bij AVI in Den Bosch is onder controle

15.58

Burgemeester Mikkers heeft op de brand gereageerd: "Weer een brand aan de Rietveldenkade. Helaas. Eén die gaat gepaard met een grote impact op de wijde omgeving. Inwoners hebben last van de rookontwikkeling afkomstig van de brand."

De burgemeester ging ook kort in op het feit dat het nu de tweede brand is. "Hoewel er stappen zijn genomen, zijn onze zorgen over de brandveiligheid niet weggenomen. De brand van vandaag illustreert dat. Het is de tweede keer in korte tijd dat we nu met zo’n brand te maken hebben", vervolgt de burgemeester in de online verklaring op de gemeentesite.