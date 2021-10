Grote brand bij AVI in Den Bosch is pas rond middernacht brand meester

09.37

Een scooterbestuurder is donderdagmorgen gewond geraakt na een botsing met een auto in Valkenswaard. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van scholengemeenschap Were-Di aan de Merendreef. De scooterrijder is behandeld in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht.

De auto draaide af richting de school en de scooter reed rechtdoor op het fietspad. Vermoedelijk zag de bestuurster van de auto de scooter over het hoofd. De automobiliste is opgevangen in de school.

Beide voertuigen raakten flink beschadigd.