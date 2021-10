Scooterrijder gewond na botsing met auto in Valkenswaard

00.20

Groot alarm woensdagnacht bij woonlocatie Rozenkrans van zorginstelling Philadelphia aan de Boschweg in Schijndel. Rond kwart over twaalf werd er een brand gemeld in deze voormalige kerk. Binnen de kortste keren waren er drie brandweerwagens onderweg en ook een ambulance en een aantal politiewagens werden op het zorgcentrum afgestuurd. Snel werd duidelijk dat van een brand geen sprake was, al waren er wel enkele rookmelders afgegaan. Daarop vermoedde personeel dat er ergens brand was uitgebroken, waarna met 112 werd gebeld. De politie kwam niet voor niets: ze hield één persoon aan. Het is niet bekend waarom. In De Rozenkrans in Schijndel verblijven onder anderen mensen met een licht verstandelijke beperking.