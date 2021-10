Delen van A2 bij Den Bosch en A50 bij Ravenstein dit weekend dicht

Verkeer op de A2 rond Den Bosch en de A50 rond Ravenstein moet dit weekend rekening houden met afsluitingen. Die zijn nodig vanwege onderhoudswerkzaamheden, meldt Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden beginnen vrijdagavond om negen uur. Vanaf maandagmorgen zes uur heeft het verkeer weer vrij baan.

De A2 gaat dicht tussen de knooppunten Vught en Empel in de richting van Utrecht. Verkeer kan wel gebruikmaken van de parallelrijbaan. Bestuurders moeten rekening houden met extra reistijd.

Weggebruikers worden vanaf Eindhoven al gewezen op de mogelijkheid om de A50 richting Nijmegen te volgen. Een week later heeft het verkeer in zuidelijke richting last van beperkende maatregelen.

A50 in beide richtingen dicht

Het andere wegdeel dat op slot gaat, is het stuk op de A50 tussen knooppunt Ewijk en de afrit bij Ravenstein in de richting van Eindhoven én Den Bosch. De omleidingen kunnen leiden tot een extra reistijd van een halfuur, zo voorspelt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt geadviseerd de A67, A73, de N322 - waarvan overigens ook een deel is afgesloten, tussen Beneden-Leeuwen en Zaltbommel - en/of de N326 te nemen.

Bij de onderhoudswerkzaamheden worden het wegdek, viaducten en bruggen onder handen genomen.