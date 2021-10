Cocaïne tussen lading erts op vrachtschip, fikse straffen voor smokkelaars

Een groep mannen die een grote lading cocaïne naar Best wilde brengen, is veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Zij waren betrokken bij de grootste cokevondst die in 2020 bestemming Brabant had. De lading drugs zat verstopt tussen de mangaanerts en was onderdeel van een grotere partij uit Brazilië.

In april vorig jaar kwam de lading erts binnen op een zeeschip in de haven van Rotterdam. Douanepersoneel bekeek de volle container en zag wat geks op de scan. Toen een speurhond aansloeg, besloten de douaniers onderin de container een gat te boren. Daar kwam wit poeder uit.

Agenten lazen op de vrachtbrief dat het erts naar bedrijf in Rotterdam moest. Maar twee containers waarin 1500 kilo cocaïne zat, maakten een 'ongebruikelijke' omweg. Ze reden naar een loods aan de Waal in Best, eentje zelfs via een omweg door Limburg. Beide transporten werden geschaduwd door de politie.

In Best greep een arrestatieteam in: vier verdachten werden in de boeien geslagen. Even later volgde nog een aanhouding in Rotterdam. Tegen ieder van hen had de officier van justitie zes jaar celstraf geëist, maar de rechtbank kwam tot een andere conclusie. Omdat iedereen een andere rol had, kregen ze ook andere straffen.

Hoogste straf voor Özcan S.

Opdrachtgever Özcan S. kreeg de hoogste straf: 5 jaar cel. Hij was volgens de rechtbank de man die twee chauffeurs aanstuurde en ze vroeg om de containers naar Best te vervoeren. Bovendien gaf hij beide truckchauffeurs speciale Sky-cryptotelefoons, die criminelen vaak gebruikten.

De chauffeurs kregen een veel lagere straf dan het OM eigenlijk wilde. Elton G. en Serkhan Ö kregen ieder zes maanden cel. Er is geen bewijs dat ze wisten dat ze drugs vervoerden naar Best. Dat gold niet voor twee andere mannen. Thaci B. en Albim U. kregen ieder 3 jaar cel. Voor de rechtbank is bewezen dat zij ladingen kwamen controleren en vermoedelijk alles er uit moesten halen in Best.

Nog een container

Voor de rechtbank is ook duidelijk dat er nog iemand boven deze groep mannen stond, iemand die uiteindelijk de coke in handen zou krijgen. Het OM denkt ook nog meer mensen gepakt te hebben die hiermee te maken hebben.

Van dit totale transport is er ook nog een container naar het Belgische Lier gereden. Daar zat ook zo'n 700 kilo coke in, wat het aantal kilo's op ruim 2200 kilo brengt. Ook die drugs zijn onderschept.

LEES OOK: Partij cocaïne moest naar loods in Best, smokkelaars horen zes jaar eisen