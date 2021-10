248 Cobra's gevonden in een huis in Schijndel (beeld: wijkagent). vergroot

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws uit Brabant. De hele dag word je hier bijgepraat over ongevallen, branden en misdrijven in onze provincie. Al het nieuws over de brand bij AVI in Den Bosch lees je in een apart blog.

19.52 Grote politiecontrole in Breda Aan de Gasthuisvelden in Breda vindt donderdagavond een grote politiecontrole plaats. Volgens een ooggetuige gaat het om een integrale actie tegen ondermijning. Onder andere de politie, douane, de Belastingdienst en gemeente zijn aanwezig. De controle begon rond zes uur. Diverse voertuigen worden door groepjes motoragenten van de weg geplukt. Of er iets is gevonden, is nog niet bekend gemaakt. (beeld: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

18.52 248 Cobra's gevonden in een huis in Schijndel De politie heeft zaterdag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden in een huis in Schijndel. Dat schrijft de wijkagent donderdagavond op Twitter. Het gaat om 248 Cobra's en dertien zogenaamde shells. "Dit is gevaarlijk in een appartementencomplex bij een school", schrijft de wijkagent. De 20-jarige bewoner is opgepakt en zit nog in de cel. Wachten op privacy instellingen...

18.45 Vrouw gewond na aanrijding met taxi in Helmond Een motorrijdster is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Helmond. Ze kwam in botsing met een taxibusje. Het gebeurde rond vijf uur op de kruising van de Vossenbeemd en de Churchillaan. Volgens een ooggetuige kon de vrouw het busje niet meer ontwijken en viel ze daarna. De vrouw is in de ambulance nagekeken. Volgens de getuige raakte ze gewond aan haar arm en pols. De bestuurder van de taxi kwam met de schrik vrij. De motor is total loss. Wachten op privacy instellingen...

17.35 Man zonder rijbewijs crasht na achtervolging in Eindhoven Een bestuurder haalde woensdag wel heel gekke capriolen uit tijdens een achtervolging. Op het moment dat de politie hem een stopteken gaf, ging hij er vol gas vandoor. Dat schrijft de politie donderdag op Instagram. Volgens agenten manoeuvreerde hij 'behoorlijk roekeloos' door het verkeer. Uiteindelijk crashte hij tegen een stoeprand aan de Doctor Berlagelaan. De bestuurder werd aangehouden. Hij bleek eerder doorgereden te zijn na een aanrijding. De man had ook nog eens geen rijbewijs. Hij krijgt volgens de politie nog een flinke stapel boetes op de mat. Zo krijgt hij boetes voor het drie keer negeren van rood licht, negeren van een stopteken, te hoge snelheid en geen voorrang verlenen. (beeld: politie Eindhoven). vergroot

17.16 Auto slaat over de kop na botsing in Ulvenhout Een auto is donderdagmiddag over de kop geslagen bij een ongeluk in Ulvenhout. Twee auto's botsten op elkaar aan de Chaamseweg. Volgens een ooggetuige raakten beide bestuurders lichtgewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek. De weg werd korte tijd afgesloten zodat een berger beide voertuigen kon takelen. (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

17.05 Twee gewonden bij botsing in Etten-Leur Twee auto's zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Lage Vaartkant met de Nachtegaal in Etten-Leur. Daarbij raakten twee mensen gewond. Het ongeluk gebeurde rond vier uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Ook is onbekend in hoeverre de personen gewond waren. De politie heeft de kruising korte tijd afgesloten. Verkeer kon omrijden via de parkeerplaats van het nababijgelegen tuincentrum. Wachten op privacy instellingen... Twee gewonden bij botsing in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

16.49 Brand in zorgcentrum in Oirschot In een zorgcentrum in Oirschot woedde donderdagmiddag korte tijd brand. Het ging om een kleine brand op een balkon. Rond half vijf was het vuur onder controle, zo meldde de brandweer. Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker werden niet meer ingezet. Volgens een ooggetuige is een oudere vrouw met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat er op het balkon in brand stond is niet bekend. (beeld: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

13.25 Grote brand bij schrootbedrijf AVI Bij het schrootbedrijf AVI aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt voor de tweede keer dit jaar een grote brand. De brandweer is bezig om het vuur te bestrijden. Lees alle ontwikkelingen in een speciaal blog. Wachten op privacy instellingen...

10.45 Nep-bankmedewerkers ontfutselen pincodes, Bureau Brabant komt met special Bureau Brabant staat maandagavond stil bij spoofing. Dit is een truc waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker. Op deze manier probeert hij zijn slachtoffers belangrijke bankgegevens als pincodes te ontfutselen. In het opsporingsprogramma, dat vanaf 18.15 uur te zien is bij Omroep Brabant, is aandacht voor vijf recente gevallen. Er komt onder anderen een 75-jarige gedupeerde uit Tilburg aan het woord. Hij werd in juni binnen een paar uur voor duizenden euro’s opgelicht. De andere zaken deden zich voor in Bergeijk, Casteren, Eindhoven en Raamsdonksveer.

10.12 Jonge bestuurder rijdt 200 kilometer per uur over A2 in ‘bloedsnelle huurauto’ Een 21-jarige beginnend bestuurder heeft woensdag zijn rijbewijs moeten inleveren, omdat hij met meer dan 200 kilometer per uur over de A2 bij Boxtel scheurde. Hij reed in een ‘bloedsnelle huurauto’, meldt de verkeerspolitie. De bestuurder werd gespot door een motoragent. Niet alleen moest hij zijn rijbewijs inleveren, ook krijgt hij een boete.

09.37 Scooterrijder gewond na botsing met auto in Valkenswaard Een scooterbestuurder is donderdagmorgen gewond geraakt na een botsing met een auto in Valkenswaard. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van scholengemeenschap Were-Di aan de Merendreef. De scooterrijder is behandeld in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. De auto draaide af richting de school en de scooter reed rechtdoor op het fietspad. Vermoedelijk zag de bestuurster van de auto de scooter over het hoofd. De automobiliste is opgevangen in de school. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

08.00 Vijf auto's botsen op A50 in ochtendspits Het verkeer op de snelwegen bij Oss en Den Bosch heeft in de ochtendspits last van lange files gehad. De problemen ontstonden nadat op de A50 bij Ravenstein vijf auto's op elkaar waren gebotst. Hierdoor ontstond een lange vertraging in de richting van Arnhem én Eindhoven. Ook op de A59 bij Den Bosch liep het verkeer vast. De extra reistijd was op een bepaald moment bijna anderhalf uur. LEES OOK: Files op A50 voorbij na ongeluk met vijf auto's bij Ravenstein

00.25 Auto’s geramd door busje dat hard uit de bocht vliegt In de Zandstraat in Eindhoven is rond middernacht een bestelbusje uit de bocht gevlogen. Volgens omwonenden reed de bestuurder extreem hard door de bocht en waren er in de omgeving flinke remgeluiden te horen. De man botste hard op een auto, die door de klap tegen een daarvoor geparkeerde wagen botste. Dit ging met zo’n hoge snelheid dat beide auto’s een meter of vier verderop tot stilstand kwamen. Alle voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Ook een derde personenwagen liep schade op. De politie laat weten dat de man heeft gezegd dat hij de bocht over het hoofd heeft gezien. Daarna reed hij tegen een auto, waarna volgens de politie een 'domino-effect' ontstond. Twee voertuigen raakten behoorlijk beschadigd; van een derde moesten de trekhaak en de voorband het ontgelden. Wachten op privacy instellingen... Het 'rambusje' (foto: Dave Hendriks). vergroot

00.20 Loos alarm bij zorginstelling in Schijndel Groot alarm woensdagnacht bij woonlocatie Rozenkrans van zorginstelling Philadelphia aan de Boschweg in Schijndel. Rond kwart over twaalf werd er een brand gemeld in deze voormalige kerk. Binnen de kortste keren waren er drie brandweerwagens onderweg en ook een ambulance en een aantal politiewagens werden op het zorgcentrum afgestuurd. Snel werd duidelijk dat van een brand geen sprake was, al waren er wel enkele rookmelders afgegaan. Daarop vermoedde personeel dat er ergens brand was uitgebroken, waarna met 112 werd gebeld. De politie kwam niet voor niets: ze hield één persoon aan, een bewoner van de zorginstelling. Ze wil niet bekend maken waarom, omdat het gaat om een woonvoorziening waar kwetsbare personen wonen. In De Rozenkrans in Schijndel gaat het onder anderen om mensen met een licht verstandelijke beperking. Een aantal van de hulpverleners die op het brandalarm waren afgekomen (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot De brandweer was snel paraat (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

