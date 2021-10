Defensiemedewerker dumpte duizenden liters drugsafval door heel Nederland

Robert S. uit Bergen op Zoom moet Brabants Landschap 5000 euro betalen omdat hij drugsafval dumpte in een natuurgebied. Als hij dat niet doet, moet hij een jaar de bak in. De veroordeelde werkte bij Defensie, maar is inmiddels oneervol ontslagen.

Robert S. (33) kreeg ook nog een taakstraf van de rechter. De man legde een bekentenis af.

Chemische afval in bos en woonwijk

Voor de rechtbank Zwolle is bewezen dat hij zich schuldig maakte aan een reeks dumpingen. De Bergenaar huurde een bus, reed hem naar een carpoolplaats en stond hem af. Iemand anders vulde hem dan met chemisch afval uit een drugslab, waarschijnlijk uit de omgeving van Coevorden. Daarna pikte hij de bus weer op en dumpte alles op 'nauwkeurig uitgekozen locaties', oordeelde de rechtbank. Zo reed hij het hele land door, wel honderden kilometers.

Dat ophalen en wegbrengen herhaalde hij in amper twee dagen tijd in mei 2018. Op zeker zeven plekken in Nederland liet hij brandbare en giftige zooi achter:

100 jerrycans in een woonwijk aan de Lekstraat in Bergen op Zoom

Een 1000-litervat met drie 200-litervaten op de Holleweg in Bergen op Zoom

Een 1000 litervat in Bergentheim

Twee 1000 litervaten in Ommen

Drie 1000 litervaten in Hattem

Twee 1000 litervaten in Den Haag en nog zes jerrycans

51 jerrycans in Arnhem

Spijt

De officier van justitie had drie jaar cel geëist voor de reeks milieudelicten. Zijn advocaat vroeg een voorwaardelijke taakstraf. De rechtbank hield er rekening mee dat de man nooit eerder voor zoiets is veroordeeld. Bovendien gaf hij vanaf het eerste moment openheid van zaken.

Hij nam zijn verantwoordelijkheid en betuigde spijt, oordeelt de rechtbank. En de Bergenaar is na deze dumpingen ook gestopt.

Ministerie van Defensie

Voor de rechtbank woog het ook mee dat de Bergenaar jarenlang moest wachten op zijn rechtszaak. De zaak heeft hij 'als een molensteen om zijn nek' meegedragen. Hij had een baan bij het Ministerie van Defensie. Maar inmiddels is de man oneervol ontslagen. Wat voor functie hij had is niet bekend. Hij is omgeschoold en heeft ander werk gezocht.

De rechtbank legde één jaar celstraf op. Maar hij hoeft hem niet uit te zitten. Alleen als hij binnen drie jaar weer de fout in gaat. Als bijzondere voorwaarde wordt hij ook verplicht 5000 euro te betalen aan Stichting Noord-Brabants Landschap in Haaren. Om de natuurschade op de Holleweg in Bergen op Zoom te compenseren.

Omgekomen

In deze zaak waren meer mensen aangeklaagd. Eentje is omgekomen bij een ongeluk en brand in een drugslab afgelopen maart in Wernhout. Een man uit Zoetermeer (29) kreeg een taakstraf van 120 uur en drie maanden voorwaardelijk cel voor dumpingen in Zuid-Holland.

Medeverdachten uit Goirle (35) en Voorburg (32) zijn vrijgesproken. Er was te weinig bewijs tegen ze.

