Het is oorlog en je moet kiezen: in verzet komen of je gedeisd houden

Acteur Mark van Eeuwen geeft gastles aan leerlingen van 't Rijks (foto: Erik Peeters) Geheel in stijl werd het lespakket overhandigd (foto: Erik Peeters) Het lespakket bestaat onder andere uit een magazine (foto: Erik Peeters). Actrice Susan Radder in gesprek met een leerling (foto: Erik Peeters). Ere gast was de 96-jarige WO2-veteraan Frans van der Meeren (foto: Erik Peeters). Mark van Eeuwen: "De film moet ook jongeren aanspreken." (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/6 Acteur Mark van Eeuwen geeft gastles aan leerlingen van 't Rijks (foto: Erik Peeters)

Wat zou jij doen doen wanneer je de keuze had in de oorlog? Zou je in verzet komen of je juist gedeisd houden? Leerlingen van scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom mochten hier vrijdag over in discussie gaan met de hoofdrolspelers van de film 'De Slag om de Schelde'. Mark van Eeuwen, Gijs Blom en Susan Radder waren op de dag dat de film in première gaat op Netflix.

Acteur en producer Mark van Eeuwen: "Het is zeker de bedoeling dat de film juist ook jongeren aanspreekt. Dat ze gaan nadenken over dilemma's in een oorlog. Hoe leuk is het dan dat je tijdens de les film mag kijken, iets leert over de geschiedenis en daarna met elkaar in discussie gaat over de film."

"Ik ben blij dat ik met leerlingen in gesprek kan gaan."

Rondom deze film is het lespakket ‘V’ ontwikkeld voor middelbare scholieren. Leerlingen van 5 VWO van 't Rijks hadden vrijdag de primeur om ermee aan de slag te gaan. Susan Radder: "Leerlingen zijn vet enthousiast dus ik ben blij dat ik met ze in gesprek kan gaan. De Slag om de Schelde is toch een beetje een vergeten slag." De actrice speelt de Zeeuwse Teuntje in de film over de eindfase van de oorlog in West-Brabant en Zeeland. Daarbij stonden tienduizenden Duitsers en geallieerden tegenover elkaar. Beide partijen wilden controle over de Westerschelde, de toegang naar de haven in Antwerpen. Dat was van belang om de geallieerde troepen te bevoorraden.

"Beetje gek dat de acteur ineens naast je zitten."

Charlotte van Oijen uit 5 VWO had eerder met haar de klas de film gezien. "Ik vind Nederlandse films eigenlijk nooit zo goed maar deze film zit echt goed in elkaar. Ik ben echt onder de indruk omdat het gaat over keuzes maken. Het is wel een beetje gek dat de acteurs ineens zo naast je zitten. Maar het zijn ook maar gewone mensen die zelf ook de oorlog niet hebben meegemaakt." Eregast tijdens de symbolische overhandiging van het lespakket was de 96-jarige oorlogsveteraan Frans van der Meeren. Hij maakte als 19-jarige soldaat van de Prinses Irenebrigade de slag om de Schelde mee. De veteraan vindt de film geweldig maar hier en daar wel een beetje 'te'. De film is in de bioscoop al door meer dan 500.000 mensen bezocht.

