Man (73) schiet over twee rijbanen in Eindhoven en overleeft het niet

Een 73-jarige man uit Den Bosch is zondagavond om het leven gekomen bij een ongeluk in Eindhoven. Hij raakte onwel achter het stuur en crashte tegen een zandwal.

Het ongeluk gebeurde op de John F. Kennedylaan in Eindhoven. De man wilde wegrijden bij een tankstation, toen hij onwel werd. Hij schoot daardoor over de rijbaan en de middenberm, over de rijbaan met tegenliggers en een fietspad. Daarbij raakte hij wonderwel geen enkele andere weggebruiker.

Uiteindelijk schoot de man ook nog door een hek en kwam tot stilstand tegen een zandwal. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.