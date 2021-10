112-nieuws: auto uitgebrand in Roosendaal

14.47

Op de Hoofdstraat in Helmond is maandagmiddag een inval gedaan in een huis waar een man 'verward gedrag' vertoonde. Volgens de politie was die 37-jarige man de bewoner van het huis. "Zover bekend waren er geen andere bewoners in het huis aanwezig", vertelt een politiewoordvoerder. Om wat voor verward gedrag het ging, wil de politie niet loslaten.

De politie kreeg 's ochtends een melding over iemand met verward gedrag in een huis. Hierop zijn eerst de agenten ernaartoe gegaan, maar al snel schakelden ze de hulp in van de onderhandelaars van de politie. Ook het arrestatieteam kwam naar het huis. Dit team heeft uiteindelijk de inval gedaan en de man aangehouden.