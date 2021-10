Auto slaat over de kop op A50 Veghel: 'Wonderwel mankeert bestuurster niks'

05.45

Een automobilist is zondagnacht over de kop geslagen op de A50 in de buurt van Veghel. Dit gebeurde op de weg richting Eindhoven, rond halfvijf. "Wonderwel mankeert de bestuurster niks", laat een wijkagent weten. Ze werd wel meegenomen naar het politiebureau. Uit de blaastest bleek dat de vrouw alcohol gedronken had.