Wim treedt in de voetsporen van Anton Pieck: 'Al 150 prenten gemaakt'

Wim Dingemans (65) uit Sprang-Capelle maakte afgelopen jaar zo'n honderdvijftig prenten die geïnspireerd zijn op de werken van Anton Pieck. Dat bleef niet onopgemerkt, want als kers op de taart hangt een van zijn werken sinds kort in het Anton Pieck Museum.

De liefde voor de kunstenaar die een groot deel van Het Sprookjesbos in Kaatsheuvel ontwierp, is er al langer bij Wim. "Ik was altijd al groot fan van Anton Pieck", vertelt hij. "Ik ga vaak naar de Efteling met mijn kleindochters, want ik woon er zo'n beetje naast. Ook neem ik regelmatig een bezoekje aan het Anton Pieck museum in Hattem."

"Ik wilde thuis mijn zinnen verzetten."

Sinds kleins af aan is Wim creatief en tekent hij graag, maar tijdens de coronacrisis is het helemaal zijn uitlaatklep. "Ik maak als verpleger best wel wat ellende mee. Als ik thuiskom is het goed om mijn zinnen te verzetten", zegt hij. "De tekenboeken voor volwassenen vol met mandala's spraken mij totaal niet aan. Toen kwam ik op het idee om de werken van Anton Pieck na te bootsen." En dat is nog een hele zoektocht voor Wim, want kant-en-klare tekenboeken met werk van de kunstenaar zijn er niet. "Ik zoek op internet naar mooie tekeningen en die print ik zwart-wit uit", vertelt de creatieveling. "Met een huis-tuin-en-keukenprinter zijn de lijnen niet zo scherp. Dus schets ik de lijnen scherper en kleur de prent in. Ik heb er een sport van gemaakt om zo dicht mogelijk bij de kleuren van Anton Pieck in de buurt te komen. Ik zoek in boeken en op internet naar de precieze kleur en probeer deze zo nauwkeurig mogelijk te mengen."

"Ik ben al gauw drie uur aan het tekenen en dan heb ik nog het voorwerk."

Zijn nijverheid leverde het afgelopen jaar zo'n honderdvijftig prenten op. Wim heeft vervroegd pensioen genomen en dus zeeën van tijd. "Ik teken graag in de verloren uurtjes, maar ben toch al gauw drie uur aan het tekenen per prent", zegt hij. Toch zou de Anton Pieck-fan geen andere kunstenaar willen nabootsen. "Ik vind zijn manier van tekenen geweldig. Het is heel romantisch, sfeervol en herkenbaar omdat er veel details te zien zijn", vindt de liefhebber. Sinds een paar weken hangt een van Wims prenten in het Anton Pieck Museum. Dat is voor hem een droom die uitkomt. "Ik had al eens contact met een medewerkster van het museum. Zij had toen een vraag over een bepaalde kleur die Pieck gebruikte. Tijdens een bezoek aan het museum trof ik haar in levende lijve. We raakten aan de praat en ik liet wat foto's van mijn prenten zien. Ze was erg enthousiast en vroeg of ze een van mijn werken op mocht hangen. Het museum heeft namelijk een speciale hoek ingericht met werk van mensen die geïnspireerd zijn door Pieck."

"Ik voel natuurlijk vereerd."

"Ze vond mijn werken zo knap gemaakt. Ja, natuurlijk voel ik vereerd", lacht Wim met enige trots. Een plek in het museum is geweldig, maar er blijft nog een doel voor de toekomst. "Ik wil graag zelf tekeningen maken in plaats van de printen overtrekken en inkleuren", zegt hij gedreven. Geld verdienen met zijn werken, hoeft voor hem niet zo nodig. "Ik vind het een leuke invulling van mijn tijd die ook nog eens wordt gewaardeerd door anderen. Maar het blijft wel een hobby", klinkt het beslist. Tip ons!

