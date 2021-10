Het lekkerste worstenbroodje leer je bakken tijdens deze workshops

De 'thuisbakkersstrijd' om het Lekkerste Worstenbroodje van Brabant barst in januari weer los. En hoe kun je je daar beter op voorbereiden dan met de speciale workshop worstenbroodjes bakken?

Wie kent ze niet, de Brabantse worstenbroodjes? Wat ooit begon als een manier om vlees langer goed te houden door het in deeg te rollen, is inmiddels het lekkerste Brabantse product van formaat. Om precies te zijn 15 centimeter, want dat is de gemiddelde lengte van een worstenbroodje.

Al sinds 1995 wordt er jaarlijks een wedstrijd georganiseerd voor bakkers van worstenbroodjes en dat is bepaald geen kinderspel. Uitgeroepen worden tot de beste 'worstenbroodbakker' van Brabant is een absolute prestigekwestie. Oók voor de thuisbakkers, die nu door middel van een workshop ingewijd worden in het geheim van een echt goed Brabants worstenbroodje.

Een workshop alleen voor thuisbakkers

Iedereen die lol heeft in het bakken van worstenbroodjes en géén professionele bakker is, kan zich vóór donderdag 28 oktober inschrijven voor de workshop. Bedenk wel: vol is vol.

Tijdens de workshop leer je de fijne kneepjes van het vak, hoor je belangrijke tips en tricks en bak je onder 'worstenbroodjes-experts' jóuw allerlekkerste worstenbroodjes.

Dit zijn de vier workshoplocaties:

Markland College: Pagnevaartweg 5. 4731 AA Oudenbosch

De Rooi Pannen: Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven

Curio: Frankenthalerstraat 15, 4816 KA, Breda

Summa College: Sterrenlaan 10, 5631 KA Eindhoven

Al deze workshops zijn op 16 november om 17.30 uur.

Inschrijven

Denk je dat jouw worstenbroodje ook bij de jury in de smaak valt, dan kun je je tot en met 30 januari aanmelden voor de wedstrijd ‘Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022 voor de Thuisbakker’. Op de website vind je alle informatie. Als je je wilt aanmelden, klik je op 'inschrijven'.

