Zo proberen bankpasfraudeurs achter jouw pincode te komen

Vijf gezichten achter de bankpasfraude in Brabant

Bankpasfraudeurs hebben afgelopen jaar miljoenen geroofd van rekeninghouders. Bureau Brabant laat 5 van deze oplichters in hun uitzending maandag zien. Zij maakten slachtoffers in Tilburg, Raamsdonksveer, Bergeijk, Eindhoven en Casteren. Telkens werd er voor duizenden euro's van de rekeningen gehaald. De politie denkt dat de oplichters bij een grotere groep horen.

Vooral ouderen zijn slachtoffer van 'spoofing'. Het gaat zo geraffineerd dat ook jongeren er zo in kunnen tuinen. Het slachtoffer wordt gebeld door zogenaamd een medewerker van de bank. Vaak klopt zelfs het telefoonnummer van de bewuste bank. Er wordt vervolgens voor onrust en stress gezorgd met de mededeling dat er op dit moment geld gepind wordt van de de rekening, of dat de rekening gehackt is.

Komt overtuigend over

De beller weet vaak ook nog persoonlijke zaken, zoals laatste cijfers van het rekeningnummer of geboortedatum te melden. De beller klinkt hierdoor erg overtuigend. Het slachtoffer wordt naar de pincode gevraagd om de rekening meteen te blokkeren. Een collega komt later de pas ophalen die zelfs door tweeën geknipt mag worden.

In Bureau Brabant wordt nagespeeld hoe de oplichter te werk gaat en de het slachtoffer in zijn val laat lopen. De politie laat vijf mannen zien die pinden met de bankpas van de slachtoffers. De politie vermoedt dat de daders bij een groter netwerk van fraudeurs horen. Wie een of meer oplichters herkent kan contact opnemen met de politie

