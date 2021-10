Nieuwe proef op stations: minuten worden afgeteld tot de trein vertrekt

Op het perron in Den Bosch worden de minuten aangegeven hoelang reizigers nog moeten wachten (foto:NS) vergroot

Op het station in Eindhoven en Den Bosch wordt vanaf maandag afgeteld totdat de trein vertrekt. Het gaat om een extra service, naast de bestaande borden met vertrektijden en bestemmingen. De NS hoopt dat dit ervoor zorgt dat reizigers beter kunnen inschatten of ze zich moeten haasten of beter kunnen wachten op de volgende trein. De test duurt een maand.

Na die test wordt bekeken of deze extra informatie door reizigers gewaardeerd wordt en of het zorgt voor een soepelere doorstroming waardoor er minder vertragingen zijn. Aftellen op perron en roltrap

Met deze extra service kunnen reizigers direct zien over hoeveel minuten hun trein vertrekt. Op de perronborden telt de minutenafteller af vanaf 5 minuten. Op de borden bij de roltrap is dit vanaf 7 minuten, om reizigers bij de roltrappen eerder op de hoogte te stellen van het aantal minuten dat ze nog hebben voordat de trein vertrekt. Vanaf 59 seconden voor de geplande vertrektijd zien reizigers "0 minuten" op het perronbord staan. Op station Eindhoven Centraal zal de toevoeging van de minutenteller worden getest op perron 4, de Intercity richting Alkmaar, en op station ’s-Hertogenbosch op perron 4a, de Sprinter richting Woerden. Bij succes wordt gekeken of de afteller landelijk ingevoerd kan worden. Bus en metro

Het aftelsysteem is niet helemaal nieuw. Het busvervoer en de metro maakt in enkele plaatsen al gebruik van dit aftelsysteem.

