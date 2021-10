NAC Breda en Jong PSV verliezen weer eens

NAC Breda en Jong PSV blijven matig presteren. Beide ploegen leden maandagavond in hun elfde competitiewedstrijd een nederlaag. De Bredase formatie was niet opgewassen tegen FC Volendam (1-0) en de Eindhovense beloften gingen thuis met 2-3 ten onder tegen Telstar.

Zowel NAC als Jong PSV blijft door het verlies in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie bivakkeren.

Jong PSV - Telstar 2-3

Binnen een kwartier leek het duel op De Herdgang al gespeeld. Toen stond Telstar met 0-2 voor. Glynor Plet opende de score in de 5e minuut en in de 13e minuut werd het 0-2 door Rashaan Fernandes. In de 54e minuut bracht de Noor Mathias Kjölö de spanning terug. Na een uur spelen stond het zelfs 2-2 door een doelpunt van Ismael Saibari. Voor beiden was het hun eerste treffer dit seizoen. Telstar liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en wist het boeiende duel toch te winnen. Ozan Kökcü, de twee jaar oudere broer van Feyenoorder Orkun, bepaalde in de 80e minuut de eindstand op 2-3. Het betekende de zesde competitienederlaag voor de ploeg van oud-prof Ruud van Nistelrooij.

In Eindhoven werd viermaal een gele kaart getrokken. Scheidsrechter Martin Pérez uit Helmond gaf er een aan PSV'er Saibari; de andere drie waren voor Fernandes, Plet en Yaël Liesdek.