112-nieuws: Auto slaat over de kop in Breda

Een 47-jarige man uit Tilburg is aangehouden in verband met een overval in september. Een 73-jarige vrouw werd toen overvallen in haar appartement aan de Schoolstraat in Tilburg. Daarbij raakte ze bewusteloos en in die tijd werd ze beroofd van haar waardevolle spullen. Eerder deelde de politie een compositieschets van de dader, in de hoop hem te vinden.

