112-nieuws: industrieterrein zonder stroom na explosie meterkast

05.49

De brandweer is maandagavond opgeroepen nadat een student onwel was geworden op een feestje bij studentenvereniging Demos in Eindhoven. Dat werd gehouden in een pand aan de Keizersgracht. De ambulance kwam eerst naar de Keizersgracht om de student op te vangen. Bij de ambulance ging het alarm van de CO-meter af. Daarop is de brandweer ingeschakeld.

Die is ook langsgekomen om metingen te verrichten. Er werd een iets verhoogde concentratie koolstofmonoxide gevonden, maar wat daarvan de oorzaak was, is onduidelijk.