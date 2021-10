Meer coronabesmettingen op basisscholen: tientallen klassen naar huis

Het aantal coronabesmettingen onder kinderen en leraren op basisscholen loopt op. Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen op 20 september zijn er in Brabant in totaal zesentwintig klassen op verschillende basisscholen in quarantaine gegaan. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs de Brabantse GGD'en.

De Sint Bavoschool in Rijsbergen was maandag de eerste school die weer overstapte naar thuisonderwijs. Dat deed de school nadat ze te maken kreeg met tientallen coronabesmettingen, onder andere bij twee leerkrachten. Sinds 20 september is het niet meer verplicht een hele klas naar huis te sturen als er iemand in de klas besmet is met corona. Bij meerdere besmettingen (drie of meer) in een groep kan de GGD wel adviseren dit toch te doen.

Brabant-Zuidoost

In de regio van GGD Zuidoost zijn sinds 20 september op vijftien basisscholen in totaal zeventien klassen in quarantaine gegaan. In het voortgezet onderwijs kreeg één klas een quarantaineplicht opgelegd. De GGD meldt dat de uitbraak in alle gevallen beperkt is gebleven tot de klas waar de uitbraak was begonnen.

Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant telt op dit moment vier klassen verdeeld over vier scholen die in quarantaine zitten. Sinds 20 september zaten er tien klassen in quarantaine verdeeld over negen scholen. Volgens GGD Hart van Brabant is het aantal klassen in quarantaine lager dan vóór de versoepeling van 20 september.

West-Brabant

Momenteel zijn er in de regio West-Brabant zo'n tien scholen die met meerdere besmettingen kampen. De scholen zijn nog niet overal overgegaan tot quarantaine van de klassen. Het zou gaan om één of twee klassen per school.

Alle GGD'en zeggen dat de stijging van het aantal besmettingen niet afwijkt van het landelijke beeld.

LEES OOK: Eerste basisschool alweer dicht door oplopende coronabesmettingen