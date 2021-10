Freddy bakte frietjes voor de drugsproducenten in zijn kelder: 4 jaar cel

De garagehouder uit Rijen die een drugsfabriek in zijn kelder had, heeft in hoger beroep vier jaar celstraf gekregen. Veroordeelde Freddy T. houdt vol dat een drugsbende zijn garage overnam en zijn been opensneed met een dunschiller, om hem bang te maken. Het gerechtshof geloofde er niets van. Zo bakte hij onder meer frietjes voor de mannen in het drugslab.

In december 2018 werd het enorme lab ontdekt in een garagebedrijf aan de Vincent van Goghstraat in Rijen. Het zat deels verstopt in de kelder en was volgens experts groot en professioneel. Er kon voor miljoenen euro's aan xtc én speed gemaakt worden. De politie vond er ook veel grondstoffen, alleen al bijna 1400 liter zwavelzuur en bijna 600 liter zoutzuur. En verder maatbekers, speciekuipen, jerrycans, trechters, centrifuges en vrieskisten.

Bijzonder was de vondst van versnipperd plastic. Kapotgemaakte jerrycans voor grondstoffen of drugsafval. 'Recycling' in de drugswereld was tot dan toe onbekend.

In het lab werkte het zogenaamde 'Gouden Duo': Rob G. en Willem de L. Die Tilburgse 'topkoks' zijn later veroordeeld voor hun werk in drugslabs in Baarle-Nassau, Zevenaar en Rijen. Ze kregen ieder tien jaar cel, wat uitzonderlijk hoog is.

Frietjes

Over het lab in Rijen vond het gerechtshof bewezen dat Freddy T. (40) zijn garage, kelders en containers openstelde voor de drugsfabriek. Freddy gaf dat ook toe. Hij sjouwde met spullen: chemicaliën, ketels en gasflessen. Hij heeft ook een vrachtwagen gelost met een heftruck. En hij gaf de laboranten eten en drinken. Zo bakte hij frietjes voor ze. Voor al dat werk kreeg hij betaald. Bovendien moest hij na een test in het drugslab in de kelder kijken of de laboranten nog in leven waren. Het OM denkt dat ze daar zowat het hele jaar 2018 actief zijn geweest. Freddy T. kreeg in maart dat jaar in de gaten dat ze drugs maakten, zei hij tijdens het proces.

Toen agenten Freddy in de boeien sloegen merkten ze dat hij onder de chemische stoffen zat. Dat is nog geen bewijs dat hij zelf ook drugs maakte, oordeelde het hof.

Voor medeplichtigheid legde het hof hem vier jaar gevangenisstraf op. Dat is een half jaar minder dan hij van de rechtbank in Breda kreeg. Dat komt omdat die wél vond dat Freddy T. actief meedeed aan drugs maken. Het hof vindt dat Freddy T. alleen faciliteerde: het mogelijk maakte.

De Rijenaar is ook veroordeeld voor het bezit van acht kilo xtc-brokken en 52 liter amfetamine-olie. En lag ook een paar honderd gram speed bij hem thuis. Volgens eigen zeggen hadden anderen dat weggelegd. Freddy is verder veroordeeld voor het bezit van een hagelgeweer.

De Rijenaar heeft altijd volgehouden dat zijn bedrijf met geweld is overgenomen. Het OM vond dat verhaal niet aannemelijk. Het hof schrijft niets daarover in de uitspraak.

Naast die vier jaar cel moet Freddy nog een oude straf helemaal uitzitten. Hij kreeg in 2009 zestien jaar cel voor het doden van een vrouw in Chaam. Hij was nog geen jaar voorwaardelijk vrij, of hij ging de mist in met het Rijense drugslab. Het hof besliste dat hij alsnog de rest van zijn straf moet uitzitten, drie jaar cel in totaal. Dat is hetzelfde wat de rechtbank in Breda had bepaald.

