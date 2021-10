Dodelijk vliegtuigongeluk Oudemolen: piloten vlogen te dicht bij elkaar

Het gecrashte vliegtuigje bij Oudemolen Foto: Joey Bremer / MediaTV vergroot

De manoeuvre die voorafging aan het dodelijke vliegtuigongeluk in 2019 in Oudemolen, was te onveilig. Dat is het oordeel van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Tijdens het formatievliegen oefenden de piloten van twee kleine toestellen een nieuw onderdeel. Ze konden elkaar daarbij niet goed zien en botsen in de lucht tegen elkaar, ondanks veiligheidsmaatregelen die ze troffen. Een van de piloten en zijn passagier overleefden het niet.

Het ging dus om een inschattingsfout en niet om een technisch mankement. Beide piloten wisten dat ze elkaar tijdens de nieuwe manoeuvre op een bepaald moment niet goed konden zien. Om die reden vlogen beide vliegtuigen op honderd voet hoogte van elkaar. Die afstand bleek niet veilig genoeg want beide vliegtuigen botsten alsnog tegen elkaar. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid was de manoeuvre door zijn ontwerp al risicovol en onveilig om uit te voeren. Formatievlucht

De twee vliegtuigjes waren afkomstig van Vliegend Museum Seppe en waren opgestegen van Breda International Airport om een formatievlucht te maken boven het buitengebied van Oudemolen. Dat is in een bepaald patroon vliegen zoals vaak in luchtshows en militaire parades wordt gedaan. In beide vliegtuigjes zaten twee mannen, allemaal ervaren vliegers. Door de botsing stortte een van de vliegtuigjes neer. De piloot en de passagier kwamen om het leven. Het andere vliegtuigje maakte een noodlanding. Die piloot raakte lichtgewond en zijn passagier kwam er zonder verwondingen vanaf.

