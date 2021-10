Buurman van undercoveragent die zelfmoord pleegde: 'Ik ben uitgelokt'

De buurman van de undercoveragent uit Zevenbergschen Hoek die dit voorjaar zelfmoord pleegde, zegt dat de politieman hem dwong tot het plegen van misdrijven. De buurman is opgepakt voor cocaïnesmokkel, maar wordt door de rechtbank binnenkort vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte.

De politie hield Joop M. in de gaten, omdat vermoed werd dat hij op grote schaal coke importeerde via onder meer de haven van Vlissingen. Agent A4265 ging naast hem wonen. Het klikte. Joop en 'Peter Paul' zoals de agent zich noemde, werden vrienden.

Zo vierde de agent zijn verjaardag. Maar het lijkt er op dat dat in scène was gezet. De buurman mocht ook komen feesten. Hij ontmoette zogenaamde vrienden, mogelijk ook undercovers.

Een (Vlaamse) undercoveragente ging gezellig uit shoppen met de vrouw van de verdachte.

Of alle infiltraties bewijs opleverden is nog onduidelijk. In juli 2020 kwam de politie in actie met Operatie Portunus. Een tiental Zeeuwse havenmedewerkers werd gepakt. Joop M. werd in september vorig jaar in de boeien geslagen samen met zijn vrouw. Maar zij mocht snel de cel uit, naar huis.

De man uit Zevenbergschen Hoek wordt onder meer verdacht van de import van 812 kilo coke in de haven van Moerdijk (oktober 2018). En een partij van 500 kilo coke in Duitsland (eind 2019).

'Met zijn poten aan mijn vrouw'

Peter Paul ging na de arrestatie door met inlichtingen verzamelen over het leven van Joop én dat van zijn vrouw. Hij kreeg met de buurvrouw een affaire. De druk op de agent nam zo toe, dat hij in april dit jaar in gewetensnood kwam en een einde aan zijn leven maakte.

Joop M. las donderdag een korte verklaring voor in de rechtszaal. "Hij heeft mijn zoontje in gevaar gebracht door hem te vervoeren naar de Mc Donalds. In mijn huis heeft hij met zijn poten aan mijn vrouw gezeten." Joop M. zei ook dat de undercover er slecht uit zag en een zieke indruk maakte.

Uitgelokt

Hij beschuldigde de undercoveragent van uitlokking. "Ik ben maandenlang geïnfiltreerd. Waar is mijn recht op een eerlijk proces, we zitten toch niet in Polen?", zei M. Hij noemde de misdrijven waar hij van verdacht wordt: drugshandel, witwassen en omkopen van havenmedewerkers.

De rechters vroegen om wat voor uitlokking het ging, maar daar wilde M. niks over zeggen. "Daar kom ik later op terug", zei hij.

Maar een van de rechters bleef doorvragen. "Zegt u nou dat u zich daar schuldig aan heeft gemaakt? Want als u zegt: ik ben uitgelokt, tot drugshandel en witwassen, dan is dat toch ook gebeurd?" M. reageerde met: "Daar kan ik nu niet op ingaan."

Bitcoinmachine

Volgens de advocaat zijn er nog veel vragen. "Er is een bitcoinmachine binnen gereden", zegt de advocaat, die suggereerde dat 'Peter Paul' dat deed. "Dit traject is veel te lang ingezet, door een zieke infiltrant met hele vervelende gevolgen"

De advocaat vroeg om vrijlating voor M., die al een jaar in voorarrest zit. Het OM verzette zich, want is bang dat de man in herhaling valt. " Het was zo lucratief dat het zijn way-of-life was."

De rechtbank gaat de man over een week onder strenge voorwaarden vrijlaten, zoals het inleveren van paspoort, een enkelband en diverse locatie- en contactverboden. Joop M. beloofde zich aan alle regels te houden.

Binnenkort beslist de rechtbank over alle verslagen van de undercover en het gebruiken daarvan in de zaak. Het proces zelf is in maart.

