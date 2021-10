Sanne is dolblij met nieuwe pony's na drama waarbij er drie verongelukten

Een week geleden liepen de tranen over de wangen bij Sanne van Kempen. Drie van haar pony’s waren losgebroken, waarna ze werden aangereden en ze ter plekke overleden. Honderden reacties en steunbetuigingen kreeg Sanne en er werd een crowdfundingactie opgestart. Het resultaat: de eerste twee van drie nieuwe pony’s zijn donderdag aangekomen op de zorgboerderij in Oeffelt.

Met een glimlach staat Sanne bij de paardentrailer. ‘’Dit is Kim’’, zegt ze terwijl de achterklep open gaat. ‘’Dit doet echt goed. Ik voel me een stuk beter nu ik weet dat de kinderen weer een band kunnen opbouwen met een pony.’’

En zo gaat de zon toch weer een beetje schijnen voor Sanne. ‘’Dit hebben we allemaal zo snel kunnen regelen dankzij de zesduizend euro die er opgehaald is. Ik had dat nooit verwacht. Hierdoor kunnen we weer vooruit.’’

Sanne benadrukt dat het verdriet om Dana, Isa en Buddy niet weg is. ‘’Maar dit verzacht het wel. Nu kunnen we weer positief vooruitkijken.’’ Ondertussen komt ook pony Lavina het terrein op. Zij komt van dezelfde stal als Dana.

Sanne, de cliënten van de dagbesteding en de stagiaires staan vol spanning te kijken hoe het tussen Kim en Davina gaat. ‘’Ze zijn al vriendjes aan het worden’’, weet Sanne te vertellen. ‘’Ik vind het heel leuk dat er weer nieuwe karakters op de manege zijn’’, zegt een stagiaire terwijl ze Kim en Lavina goed in de gaten houdt. ‘’Wij hadden allemaal verdriet vorige week, ook de paarden. Maar dat we dit vandaag meemaken is heel bijzonder.’’

Dana, Isa en Buddy worden zeker niet vergeten. Binnen is een hele herdenkingsplek met hoefijzers, tekeningen, foto’s, bloemen en kaarten ingericht. ‘’Elke avond loop ik nog een rondje langs de paarden en dan stop ik hier ook altijd even. Ik zal ze niet snel vergeten.’’ En ook nu staat Sanne in stilte en zichtbaar geëmotioneerd naar alle steunbetuigingen te kijken.