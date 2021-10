Geen hoge muur die zicht op Maas wegneemt, Ravenstein haalt opgelucht adem

Protesterende bewoners uit Ravenstein krijgen hun zin: de muur die het zicht op de Maas zou wegnemen, wordt minder hoog. Dat heeft Waterschap Aa en Maas donderdag bekendgemaakt. Volgens het waterschap is Ravenstein ook met een 60 centimeter lagere kademuur goed beschermd tegen hoogwater.

De actievoerende bewoners van de Maasstad waren niet alleen bang dat de nog te bouwen muur het zicht op de rivier zou wegnemen, ook historisch gezien zou de muur niet passen.

"Er heeft hier in het verleden nooit een muur gestaan. Bij de vorige dijkversterking zijn opgravingen gedaan. Als er een muur heeft gestaan, hadden we daar bewijs van moeten zien”, zei Willem-Jan Pantus, inwoner van Ravenstein en initiatiefnemer tijdens een protestactie.

Muur kan een eeuw mee

Ook met een lagere kademuur is Ravenstein bestand tegen hoogwater, laat het waterschap weten: “De nieuwe muur is relatief makkelijk zo sterk te maken dat hij een eeuw als waterkering mee kan. De kademuur wordt zo ontworpen dat deze makkelijk verhogd kan worden, als er in de toekomst een nieuwe dijkversterking nodig is.”

